Canon čelí žalobám kvôli All-In-One tlačiarňam

Canon bude musieť čeliť hromadnej žalobe pre svoje tlačiarne.

Predstavte si, že máte tlačiareň značky Canon typu All-In-One a zrazu sa vám minie toner. Poviete si nevadí, aj tak si potrebujete len naskenovať dokument. Lenže tlačiareň vám to nedovolí z dôvodu, že nemáte použiteľný zásobník atramentu. To je prípad niektorých modelov vyrobených výrobcom tlačiarní Canon, ktorý teraz bude za to čeliť hromadnej žalobe podanej Davidom Leacraftom, zákazníkom tejto spoločnosti. Podľa neho ide o nedôvodné obohacovanie sa zo strany spoločnosti, nakoľko pre plné využívanie zariadení je potrebné mať použiteľný zásobník atramentu.

Leacraft vo svojej žalobe uvádza, že by si all-in-one tlačiareň Canon Pixma MG6320 nekúpil keby vedel, že bude odmietať fungovať z dôvodu prázdneho zásobníka na atrament. V žalobe sa ďalej píše, že by inak neinvestoval nemalé finančné prostriedky do kúpy tohto zariadenia keby vedel, že na jej plnohodnotné fungovanie musí mať v kartridži určitú hladinu atramentu.