Call of Duty: Modern Warfare - Kapitán Price sa vracia!

Activision spolu so štúdiom Infinity War predstavujú prostredníctvom krátkeho traileru ďalšie pokračovanie úspešnej série Call of Duty, ktoré vás vtiahne do modernej vojny proti terorizmu. Plnením náročných misií naprieč Európou, či Blízkym Východom sa vžijete do kože špeciálnych jednotiek "Tier One" počas bojoch z blízka, na diaľku, ale aj veľmi obľúbených tzv. "stealth" operáciách. Ako ste si už všimli, vývojári oprášili známi názov Modern Warfare z predošlých dielov Call of Duty, ktorým sa pravdepodobne snažia nostalgickým spôsobom prilákať čo najviac hráčov. Do karát im hraje nielen sľúbený bezplatný prístup hráčov ku všetkým DLC-čkám, ale aj už spomínaná výborná upútavka ;-)

Aj keď hra má byť oficiálne vydaná až 25. októbra 2019, bližšie detaily ohľadom samotného obsahu by nám Activision mal odhaliť už v júni na tohtoročnej výstave E3 2019 v Los Angeles v Kalifornii.

Nový Modern Warfare sa dá už aj pred objednať vo viacerých edíciách a to na platformách PlayStation 4, XBOX One a Windows (exkluzívne na Battle.net).

Zdroj: Activision, Youtube