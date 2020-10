Bývanie na Mesiaci je diskutabilné

Síce sa hovorí o základniach na Mesiaci, ale až teraz sa merala hodnota radiácie a tá nie je potešujúca.

Spojené štáty americké sa chcú v roku 2024 dostať na Mesiac a to vďaka projektu Artemis. V rámci tohto projektu je aj naplánovaná výstavba základne pre trvalý pobyt na našom prirodzenom satelite. Iróniou osudu je, že NASA ešte počas misie Apollo vyniesla na Mesiac aj zariadenie na meranie radiácie, no bohužiaľ dáta sa nikdy nedostali na Zem. To sa zmenilo až misiou Chang'e 4, kedy robot nameral aktuálne hodnoty.

Úroveň žiarenia je 200 krát vyššia ako na Zemi, čo je pre budúcich obyvateľov veľmi vysoká dávka za jeden deň. Presnejšie ide o 1 369 mikrosievertov. Oproti tomu na stanici ISS "dostávajú" astronauti o 2,6 krát menej žiarenia a aj to len vďaka ochrane našej planéty, ktorá ich chráni svojou magnetosférou. Ak to chce NASA do roku 2024 stihnúť, má pred sebou veľmi veľa práce. Nejde totiž len o ochranu pred radiáciou, ale aj následnú liečbu, keďže následky z ožiarenia netreba brať na ľahkú váhu. Astronautom totiž hrozí šedý zákal, rakovina alebo degeneratívne ochorenia centrálneho nervového systému, či iných orgánov.

Zdroje: CNN