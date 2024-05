Bývalý zamestnanec Google predával informácie Číne

Informácie týkajúce sa vývoja umelej inteligencie sú veľmi cenné.

Americkému bezpečnostnému štátnemu úradu - FBI sa podarilo zatknúť čínskeho občana Linweia Dinga, pracujúceho pre technologického giganta Google. Už bývalý zamestnanec tejto spoločnosti bol obžalovaný z obchodovania s prísne tajnými informáciami týkajúcimi sa vývoja umelej inteligencie. Na závažnosti celému prípadu pridáva fakt, že Ding tieto informácie predával čínskym spoločnostiam venujúcim sa výskumu a vývoju AI. Keďže medzi Spojenými štátmi americkými a Čínskou ľudovou republikou aktuálne prebieha obchodno-technologická vojna, únik informácií je o to hroznejší.

38-ročného čínskeho občana zatkli v Newarku (Kalifornia), kde ho následne obvinili z krádeži dôverných informácií a obchodných tajomstiev. Ding sa v spoločnosti Google zamestnal ešte v roku 2019. Bývalý zamestnanec kradol údaje tak, že ich kopíroval do Apple Notes, odkiaľ ich následne exportoval do PDF súborov a tie následne odosielal cez svoje súkromné Google konto. Vďaka tomu sa vyhol systémom ochrany pred stratou údajov spoločnosti Google. Svoje prístupové údaje mal Ding poskytnúť ďalšiemu komplicovi, aby to vyzeralo tak, že stále pracuje stále v štáte Kalifornia. Ex-zamestanec v období 2019 až 2023 zároveň pôsobil v čínskej technologickej firme, kde pôsobil na pozícii hlavného technologického riaditeľa. Ding si založil aj vlastnú spoločnosť, zaoberajúcu sa vývojom umelej inteligencie.

Bývalému zamestnancovi spoločnosti Google hrozí 10 rokov väzenia a pokuta 250 000 dolárov (približne 229 345 eur) za každý prípad. Ding bol obžalovaný až v štyroch prípadoch krádeže citlivých údajov.

Zdroj: Engadget,