Budúcnosť na obzore - Cloud Computing

Tento revolučný spôsob výpočtovej technológie, sa stáva stále viac dominantným v digitálnom svete. Dnes už často používame cloudové služby bez toho, aby sme si to uvedomovali. Budúcnosť života „v oblakoch“ je nevyhnutná.



V minulosti malo zmysel, ak sme kládli obrovský dôraz na výkon našich zariadení, či už šlo o mobilné telefóny s najnovšími procesormi alebo grafické karty v herných počítačoch. Avšak, blížiaca sa budúcnosť cloudových technológií nám odhaľuje, že sa už nemusíme toľko sústreďovať na vlastné železo. Cloud nám totiž ponúka výpočtovú silu na diaľku, a to bez nutnosti investovať do nových zariadení.



Cloud computing už teraz ovplyvňuje náš každodenný život. Už neukladáme hudbu a filmy na fyzické disky, namiesto toho ich jednoducho streamujeme. Dokonca aj v pracovnom prostredí cloud prináša obrovské pridané hodnoty. Veľké serverovne postupne miznú, a firmy získavajú nevídanú efektivitu a flexibilitu vďaka cloudovým riešeniam. Trend "platiť len za to, čo používam" sa stáva pravidlom, a to nám poskytuje slobodu a škálovateľnosť v našom podnikaní.

Zdroj: Shutterstock



Okrem obchodných výhod nám cloud prináša aj spoločenské a environmentálne prínosy. Využiteľnosť zdrojov v cloudovom prostredí dosahuje mnohonásobne vyššie hodnoty v porovnaní s tradičnými IT riešeniami. Virtualizácia cloudu mení spôsob, akým využívame IT prostriedky a prispieva k ich efektívnejšiemu využitiu. Tým pádom cloud podporuje udržateľnosť a lepšie využívanie zdrojov v globálnom meradle. Cloud computing je nevyhnutnou súčasťou budúcnosti. Je čas, aby sme si uvedomili, že život „v oblakoch“ je výhodný, spoľahlivý a udržateľný spôsob, ako spravovať naše dáta a výpočtové potreby. V nasledujúcich rokoch nás čakajú ďalšie inovácie a posuny v oblasti cloudu, a preto by sme sa mali pripraviť na tento dynamický a úžasný trend.



Chcete sa o cloude dozvedieť viac? Pozývame vás na 3. ročník konferencie CLOUDY tentoraz s podtitulom „Podpora inovácií v cloude“. Bude sa konať 26. októbra a vy sa jej môžete zúčastniť naživo v priestoroch Hotela LOFT v Bratislave, prípade prostredníctvom online streamu. Všetky potrebné informácie o konferencii nájdete v popise konferencie v sieti Tickpo.sk

Zdroj: Tlačová správa