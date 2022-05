Budú toto špecifikácie pripravovaného Nothing Phone?

Ak sú tieto parametre pravdivé, tak toto nebude zabijak vlajkových lodí.

Bývalý zakladateľ spoločnosti OnePlus - Carl Pei, sa po čase rozhodol z tejto firmy odísť a založiť si novú spoločnosť, ktorá bude nezávislá. Vznikla tak spoločnosť Nothing, ktorej prvým produktom boli bezdrôtové slúchadlá, tie ale po svojom predstavení veľa vody nenamútili. Uvedenie smartfónu tak bolo len otázkou času. Bohužiaľ, veľa informácií sa o chystanom zariadení na povrch nedostalo, až doteraz. Ak sú tieto informácie pravdivé, tak parametrami nepôjde o prémiový smartfón, ale skôr o zariadenie strednej triedy. Nanešťastie, trh je už priam presýtený týmito smartfónmi.

Na aukčnom portáli eBay sa mala objaviť používateľská príručka pre Nothing Phone. Podľa informácií by malo byť zariadenie vybavené procesorom Qualcomm Snapdragon 778G, ktorému má sekundovať 8 GB RAM a 128 GB vnútorné úložisko. Displej by mal byť 6.43" FHD+ 90 Hz AMOLED s podporou HDR10+. Fotovýbavu by mal zahŕňať 50 Mpix hlavný fotoaparát, 8 Mpix širokoúhly a 2 Mpix makro alebo bokeh fotoaparát. Napájanie bude mať na starosti batéria s kapacitou 4 500 mAh s podporou bezdrôtového nabíjania.

Predstavenie zariadenia by malo prebehnúť už počas tohto leta.

