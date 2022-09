Budú smartfóny Huawei P60 a Mate 60 podporovať 5G siete?

Podľa leakera by za podporou mali byť "prekvapenia" v segmente s čipmi.

Na technologickom webe Weibo sa objavili informácie hovoriace o tom, že pripravované smartfóny série Huawei Mate 60 by mali podporovať siete piatej generácie. Smartfóny by mali uzrieť svetlo sveta už počas budúceho roka, nakoľko podľa leakera by sa mali udiať zmeny na trhu s čipmi. Podľa úniku správ, by sa aj smartfóny Huawei P60 mali dočkať podpory 5G sietí. Leaker sa zároveň vyjadril, že ešte nejde o potvrdené informácie, keďže všetko závisí od vývoja na trhu s mobilnými procesormi. Takže neostáva nič iné, ako si počkať na predstavenie nových smartfónov série Mate 60 a P60.

Generálny riaditeľ spoločnosti Huawei - Xu Zhijun na konfrenecii Huawei Fully Connected Conference v roku 2021 oznámil, že pracuje na tom, aby sa vrátili do starých koľají. V súčasnosti nemáte možnosť kúpiť si smartfón Huawei s podporou 5G sietí, aj keď sa už na trhu objavil 5G ochranný kryt smartfónu pre zariadenia P50. Lenže v tomto prípade kvalita 5G signálu nedosahuje požadovaných kvalít, ako v prípade, keď je 5G čip integrovaný v smartfóne. Pravdepodobne sa ale črtá zmena, podľa ktorej by mohli aj spoločnosti z "čiernej listiny" Spojených štátov amerických získať prístup k americkým technológiám. To by mohlo pomôcť spoločnosti Huawei.

Zdroj: Gizchina,