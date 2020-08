Budú predstavené Sony Xperia Compact na budúci rok?

Hoci posledné čísla predajov smartfónov Sony nie sú dobré a špekuluje sa o predaji mobilnej divízie, podľa posledných únikov a odhadov sa japonská spoločnosť nateraz nevzdáva a pripravuje vcelku smelé plány.

Časť z nich poodhalili už vo februári ohlásením vlajkového modelu Xperia 1 II (názov sa má čítať ako „Xperia One Mark Two“), ale to hlavné nás zrejme ešte čaká. Možno sa dočkajú milovníci menších rozmerov telefónov s pokračovaním radu Xperia Compact. Informácie síce pochádzajú len z neoficiálneho príspevku na fórach, ale aj niektoré ďalšie zdroje už ohľadom niečoho podobného špekulovali. Podľa všetkého by sa tak Sony malo budúci rok vrátiť ku konceptu troch rozdelených kategórií špičkových telefónov – Standard, Premium a práve Compact. Teda v podstate k rovnakému značenie ako v minulých generáciách modelov XZ. Hoci zmena názvu nastala práve minulý rok, možno sa k starému rozdeleniu výrobca ešte napokon vráti.

Podobné správy rozhodne potešia fanúšikov telefónov s normálnymi „malými“ rozmermi, ktorí nemajú aktuálne veľmi na výber. Jediný relevantný kandidát tak je Apple iPhone SE 2020 s iOS čo teoreticky môže odradiť skalných fanúšikov Androidu. Séria Xperia Compact má dosť bohatú históriu a kedysi išlo o veľmi populárne zariadenia a na Xperia Z3 alebo Z5 Compact ešte dnes mnohí radi spomínajú. Keďže v tejto „Compact“ kategórii nie je veľa zariadení, možno konštatovať, že ide o dieru na trhu. V prípade predstavenia telefónu by to mohlo znamenať veľmi lákavú možnosť, prípadne návrat na výslnie a zaradiť sa medzi zopár kompaktných smartfónov, ktorých nie je veľa a zvýšiť predaje a zisky mobilnej divízie.

Zdroj: GCh