Budú nové hry zaberať čoraz viac miesta na disku?

100 GB voľného miesta na disku pre hru bude pravdepodobne novým štandardom.

Počítačové, ale aj konzolové hry začali byť postupom času čoraz náročnejšie, nielen na grafické karty, ale aj pevné disky. Napríklad hra Star Wars Jedi: Survivor zaberie na disku až 130 GB miesta, čo ju radí medzi jednu z najnáročnejších hier na kapacitu HDD/SSD. Bohužiaľ táto hra nie je jedinou náročnou na miesto na disku, ale medzi podobne náročné hry patria aj napríklad: Forespoken (120 GB), Last of Us Part 1 (100 GB), Redfall (100 GB), ale aj Atomic Heart, ktoré si vyžiada 90 GB voľného miesta. Napriek tomu je víťazom v tejo kategórii hra Call of Duty: Modern Warfare, ktorá si žiada 200+ GB miesta na disku.

Takto náročné hry sa stávajú problémom aj pre hráčov. Väčšina hráčov má volné miesto na disku približne medzi 100 GB až 249 GB, čo zároveň stavia hráčov pred nepríjemnú voľbu: "Čo mám vymazať, aby som mohol hrať?". Objavuje sa tu aj ďalší problém. Tým je rýchlosť pripojenia, či presnejšie sťahovania, keďže aj aktualizácie hier bývajú neraz náročné na objem, čo platí aj pre stiahnutie inštalačného balíka hry z klientov, akými sú napríklad Steam, alebo Origin, prípadne Epic Games.

Hráči sú tak postavení pred nečakané výzvy: kúpa väčšieho SSD, či predplatenie si rýchlejšieho pripojenia na internet (nehovoriac o väčšinou potrebnej kúpe čoraz výkonnejších, ale aj drahších grafických kariet).

Výsledky vychádzajú z nedávneho prieskumu hernej platformy Steam.

