Budú medové procesory budúcnosťou IT?

Vedci sa snažia prísť s nápadmi, ako zmierniť čipovú krízu. Teraz to skúšajú s pomocou medu.

Polovodičová kríza je tu s nami už nejaký ten piatok, a pravdepodobne tak aj ostane. Keď k tomu pripočítame konflikt na východe od našich hraníc, tak môžeme predpokladať, že tak rýchlo ani neskončí. Je možné, že polovodičový priemysel sa ešte dlho nedostane do stavu pred korona krízou, ktorá celý problém v tomto odvetí urýchlila. Tentokrát sa americký vedci z Washingtonskej Štátnej Univerzity (WSU) snažia prísť s novým riešením. Podľa vedcov by mohol byť použitý med na výrobu ekologických počítačových čipov podobných mozgu. Výskumníci sa v tomto prípade inšpirovali mozgovými synapsiami.

Preto spracovali med do pevnej formy a umiestnili ho medzi dve elektródy, čím vytvorili memristor. Tieto memristory sú schopné sa správať podobne, ako ľudské neuróny. Zároveň sa dokážu rýchlo zapínať aj vypínať a uchovávať informácie. Vedcom hrá do "karát" aj výhoda medu, ktorý sa vďaka svojim vlastnostiam nekazí, nakoľko obsahuje veľmi málo vlhkosti. Vďaka tomu v mede nedokážu prežiť mikroorganizmy. Momentálne vedci pracujú na miniaturizácii medových memristorov, keďže ich hrúbka je v súčasnosti na úrovni hrúbky ľudského vlasu.

Výhodou čipov s použitím medu by mala byť aj ich ekologická likvidácia, pretože ich stačí poliať vodou a mali by sa rozpustiť. To by malo byť veľkou výhodou oproti klasickým čipom, nakoľko sa ročne vyprodukuje až 22 milión ton elektro-odpadu.

Zdroj: InterestingEngineering,