Budú mať Porsche automobily Google Mapy?

Porsche má rokovať s viacerými spoločnosťami ohľadom poskytovania aplikácií určených pre automobily.

Za touto informáciou má stáť zdroj blízky automobilovej spoločnosti Porche. Podľa nemenovaného zdroja má nemecká automobilka rokovať so spoločnosťou Google o poskytnutí aplikácií pre natívny informačno-zábavný systém automobilov tejto značky. Vďaka tomu by majitelia automobilov získali napríklad prístup k Google Mapám bez toho, aby museli pripájať smartfón. Automobilová spoločnosť nerokuje len s Googlom, ale napríklad aj s Applom, Alibabou, Tencentom a Baidu. Vďaka tomu by sa do zábavného systému dostal väčší počet natívnych aplikácií.

Za týmto krokom má byť ukončenie spolupráce s dcérskou spoločnosťou Volkswagenu - Cariad, ktorá má na starosti softvérový vývoj. Zároveň ide o paradox, nakoľko generálny riaditeľ spoločnosti Porsche sa mal už dávnejšie vyjadriť, že v ich automobiloch sa nebudú nachádzať aplikácie od Googlu. Podľa nich tento vyhľadávací gigant zbiera priveľa osobných údajov o svojich používateľoch. Podobného názoru je aj automobilová spoločnosť BMW, ktorá je stále obozretná s povolením použitia Google aplikácií vo svojom informačno-zábavnom systéme. V prípade, že sa obe spoločnosti ( Porsche a Google) dohodnú, mohli by majitelia automobilov získať prístup k novým zaujímavým službám.

Zdroj: ArenaEV,