Budeme platiť za Facebook a Instagram vďaka Európskej únii?

Meta zvažuje viacero možností, ako splniť náročné pravidlá EÚ.

Európska únia si zakladá na ochrane práv a súkromia svojich občanov, čo občas môže byť kontraproduktívne a paradoxné, napríklad, keď sme vás informovali o tom, že EÚ sa nepáči šifrovaná komunikácia. Nové nariadenia únie sú ešte prísnejšie. To núti technologických gigantov prispôsobiť sa novej situácii. Najväčšou zmenou má byť poskytovanie reklamy, a jej odporúčanie používateľov. Vďaka tomu napríklad spoločnosť Meta nebude môcť až tak agresívne cieliť reklamu. Tento krok sa s veľkou pravdepodobnosťou odrazí aj na jej ziskoch, nakoľko po Severnej Amerike starý kontinent tvorí pre prevádzkovateľa sociálnych sietí až 10 percent z celkového zisku.

Americká spoločnosť má preto hľadať nové formy, ako vykryť prípadný pokles z príjmu z reklamy. Jednou z údajných možností má byť forma predplatného, ktoré by bolo len na území krajín, ktoré sú súčasťou Európskej únie. Bohužiaľ zatiaľ nie je známa výška predplatného pre sociálne siete Facebook a Instagram. Ak sa náhodou rozhodnete mesačne platiť spoločnosti Meta, tak by sa vám nemali zobrazovať reklamy. Otázkou je, kto si to bude platiť. Našťastie by mala ostať aj bezplatná verzia oboch sociálnych sietí a bez reklamy.

V prípade, že vás zaujíma termín spustenia novej sociálnej siete Threads aj u nás, dátum zatiaľ nie je známy.

