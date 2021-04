Budeme len pozitívni na sociálnych sieťach?

Po nepokojoch v budove amerického Kapitolu prevládajú názory na kontrolu príspevkov predtým, ako budú zverejnené.

Usama Fayyada - výkonný riaditeľ zo Severovýchodného inštitútu Experimentálnej umelej inteligencie začal odporúčať, aby sa pred zverejnením príspevku, spravila jeho kontrola. Pritom o samotnú kontrolu, by sa mala postarať umelá inteligencia. V prípade, keď sa nebude vedieť sama rozhodnúť, mala by automaticky posunúť príspevok ľudskému moderátorovi, ktorý následne posúdi jeho zverejnenie. Fayyad verí, že sú potrebné takéto filtre, aby sa predišlo nenávistným prejavom, ktoré by mohli neskôr viesť k činom, aké sa nedávno odohrali v budove Kapitolu.

Riaditeľ inštitútu odporúča, aby v tomto prípade bolo podobné sedem sekundové omeškanie, aké sa robí v prípade živého televízneho vysielania. Vtedy majú televízny cenzori dostatok času na "vypípanie" neslušného slova. Fayaad zároveň oceňuje, že sociálne siete ako Facebook alebo Twitter aktívne pracujú aj na tejto funkcionalite, ale zároveň pripomína, že by v tomto prípade by mali byť zapojené aj jednotlivé krajiny. Presnejšie, aby bola v tomto prípade aj zákonná forma regulácie príspevkov.

Podľa riaditeľovho názoru, je nemožné požadovať silnú reguláciu príspevkov od sociálnych sietí, lebo by mohli pocítiť úbytok užívateľov a samozrejme aj schopnosť zarábať na reklame. Fayaad zároveň verí, že by sa táto regulácia nemala dotknúť viac ako 95 percent používateľov a ani by si ju nemali všimnúť, že sa zaviedli nové pravidlá v prípade zverejňovania ich príspevkov.

Zdroj: Techxplore, Euroscientist,