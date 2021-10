Bude toto osud našej slnečnej sústavy?

Vedci objavili hviezdny systém, ktorý ukazuje, ako asi bude vyzerať ten náš o niekoľko miliárd rokov.

Astronómom sa podarilo objaviť exoplanétu obiehajúcu okolo bieleho trpaslíka, pričom táto sústava je vzdialená od nás 6 500 svetelných rokov a ukazuje nám, aký asi bude koniec našej slnečnej sústavy. Ten by mal podľa vedcov nastať o takmer 5 miliárd rokov a naša hviezda by sa mala premeniť na bieleho trpaslíka. Tento osud čaká žltých trpaslíkov, čo je aj naše Slnko, ktoré sa po vyčerpaní všetkých zásob hélia zväčší na červeného obra, kedy zároveň pohltí planéty z vnútorného prstenca (Merkúr, Venuša, Zem a pravdepodobne aj Mars). Po spotrebovaní zvyšku paliva potrebného na fúziu, sa vplyvom gravitácie hviezda zmenší na veľkosť Zeme, ktorá bude mať približne polovicu svojej hmotnosti.

Napriek známemu a nepriaznivému osudu vnútorných planét, vedci nie sú si stále istí osudom vonkajších planét, teda planét Jupiter, Saturn, Urán a Neptún. Astronómom by mal v tomto prípade pomôcť objavený hviezdny systém, kde planéta obieha okolo bieleho trpaslíka, ktorý by mal mať približne 60 percent hmotnosti nášho Slnka. Samotná planéta je 1,4 krát väčšia ako Jupiter. Vedcom sa podaril tento objav pomocou gravitačnej mikro-šošovky, pretože samotný biely trpaslík je veľmi slabý na to, aby sa dal objaviť bežným spôsobom.

Vedci zároveň usúdili, že planéty s veľkou obežnou dráhou okolo hviezdy bývajú pravdepodobne bežnejšie, ako si doteraz mysleli. Ak by ľudstvo chcelo prežiť túto apokalypsu, malo by sa presťahovať na niektorý z mesiacov planéty Jupiter.

