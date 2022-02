Bude takto vyzerať smartfón Google Pixel 7 Pro?

Na internete sa objavili rendery možnej podoby smartfónu Google Pixel 7 Pro.

Smartfóny Google Pixel 6 a Google Pixel 6 Pro sú tu s nami zatiaľ len krátku dobu a už sa na internete začali objavovať prvé rendery ich nástupcu. Presnejšie by sa malo jednať o obrázky možnej podoby smartfónu Google Pixel 7 Pro. Podľa renderov by mal pripravovaný nástupca dizajnovo nadväzovať na svojho predchodcu. Takže by napríklad sme mohli očakávať podobný vzhľad zadnej strany, hlavne pokiaľ sa zameriame na určitú podobnosť umiestnenia fotoaparátov. Novinka by mala byť osadená už štandardným USB-C portom. SIM slot by sa mal nachádzať na ľavej bočnej strane zariadenia.

Smartfón Google Pixel 7 Pro by mal byť osadený 6,7 až 6,8 palcovým AMOLED displejom, pravdepodobne s podporou vyššej obnovovacej frekvencie. Bohužiaľ, zatiaľ nie sú dostupné ďalšie informácie, ale s približujúcim sa termínom predstavenia novinky by mal byť únik informácií väčší. Vďaka tomu by bolo možné vedieť takmer "všetko" ešte pred oficiálnym oznámením smartfónu spoločnosťou Google. Veľkou otázkou ostáva, či spoločnosť pokračuje na vývoji novej generácii čipsetu Tensor, alebo použije procesor od zabehnutých výrobcov procesorov - Qualcomm, MediaTek alebo Samsung.

Zdroj: GSMArena,