Bude takto vyzerať Honor Magic V?

Na svetlo sveta sa dostali informácie o pripravovanej novinke Honoru.

Čínsky výrobca smartfónov Honor má už onedlho predstaviť svoje vôbec prvé skladateľné zariadenie - Magic V. Značka by týmto modelom chcela konkurovať smartfónom akými sú - OPPO Find N, Samsung Galaxy Z Fold 3 a podobne. O nový únik informácií sa postarali dvaja leakeri - Ishaan Agarwal a MySmartPrice. Vďaka nim môžeme vidieť pravdepodobný finálny dizajn novinky, ale aj hardvérové špecifikácie.

Smartfón Honor Magic V by mal byť osadený procesorom Snapdragon 8 gen 1., ktorý vyrába spoločnosť Qualcomm. Procesoru by malo sekundovať 12 GB RAM, pričom by mali byť dostupné dve kapacitné verzia vnútorného úložiska - 256 GB a 512 GB. Vnútorný displej by mal mať po rozložení až 7,9 palcov, s rozlíšením 2272 x 1984 pixelov s 90 Hz obnovovacou frekvenciou. Vonkajší displej by mal mať 6,45 palcový FullHD+ displej so 120 Hz obnovovacou frekvenciou.

Fotoaparáty budú až štyri, z toho tri zadné s rovnakým rozlíšením - 50 Mpix, pričom jeden bude hlavný, druhý širokoúhly a tretí by mal byť monochromatický. Štvrtým fotoaparátom je selfie kamera s rozlíšením 42 Mpix. Zariadenie by malo byť vybavené 4 760 mAh batériou v podporou 66 W rýchleho nabíjania. Novinka by mala podporovať DTS: X Ultra technológiu. Na trh by mal smartfón prísť s OS Android 12 a nadstavbou MagicUI 6.

Zdroj: XDA-Developers,