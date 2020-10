Bude sa EÚ hrabať v našich životoch?

Európska únia sa podľa všetkého chce pridať na stranu tých, ktorých sama kritizuje.

Čítame správy o tom, ako sa USA, Čína, Rusko a iné krajiny správajú diktátorsky. Po novom sa k nim chce očividne pridať aj samotná únia. Najnovšie jej vadí šifrovaná komunikácia, ktorá je podľa jej tvrdení vhodná na šírenie detskej pornografie a terorizmu. S týmto tvrdením sa jej zároveň otvára brána do zásahu osobného života každého občana na území Európy.

V samej podstate by európske orgány, ako aj jednotlivé štátne orgány chceli získať prístup k šifrovanej komunikácii, bez toho aby ste o tom vedeli. O tento krok sa snažia aktuálne Spojené štáty americké, kde je tento krok momentálne na "mŕtvom" bode. Môžu za to hlavne blížiace sa voľby. V Rusku tiež prebiehajú snahy o prístup k správam, hlavne štátnej moci, cez aplikáciu Telegram. V Číne na to jasnú odpoveď nemáme, keďže nie je až tak otvorená vonkajšiemu svetu a väčšinou ide o nepotvrdené správy.

O čo sa štátne autority snažia je prístup k end-to-end šifrovaniu, ktoré využíva už takmer každá komunikačná aplikácia a radi by získali "zadné vrátka" (backdoor). S tým nepriamo súvisia aj nasledujúce správy, ktoré hovoria o vzniku zoskupení rôznych skupín, ako napríklad odborníci, obchodníci, vlády jednotlivých krajín a iné. V tomto prípade je jednanie Európskej únie "schizofrénne", nakoľko vo veľkom "tlačí" na GDPR, ochranu jednotlivca, ale na druhej strane chce vedieť o všetkom.

Zdroje: EEF, Europa,