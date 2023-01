Bude Prieskumník vo Windows 11 zobrazovať reklamu?

Plánuje Microsoft zobrazovať reklamu v Prieskumníkovi súborov?

Používatelia sociálnej siete Twitter - @XenoPanther a @PhantomOfEarth prišli so zaujímavými zisteniami. Podľa týchto zistení má spoločnosť Microsoft naďalej "koketovať" s myšlienkou zobrazovania reklám, všade kde sa to dá. Samozrejme, zatiaľ je funkcia neaktívna a voľba v nastaveniach Prieskumníka súborov nemusí hneď znamenať, že pôjde o reklamu. Lenže minulé vývojárske zostavenia operačného systému Windows 11 už neraz ukázali, že tvorca systému sa so zobrazovaním reklamy zahráva. Predsa len jednu dobu rezonovalo pridanie reklamných bannerov do cloudového klienta OneDrive.

Podobne mala spoločnosť Microsoft uvažovať o zobrazovaní reklamy v ponuke Štart, našťastie od toho tvorca systému upustil. K zavedeniu reklamy samozrejme nemusí prísť, prípadne sa môže jednať len o obyčajné odporúčanie otvárania súborov. Každopádne neostáva nič iné, ako len čakať a sledovať vývoj systému. V prípade, že by predsa len prišlo na zavedenie zobrazovania reklamných bannerov, môže to byť dôvod pre odchod ku konkurencii. Keďže za operačný systém platíte, tak by bolo zobrazovanie reklamy minimálne nepríjemné. Veru áno, aj pri kúpe nového notebooku je v cene zohľadnená suma za operačný systém Windows, ale to je už iná téma.

Zdroj: Neowin,