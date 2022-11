Bude Oppo Find X6 vyzývateľom Xiaomi 12S Ultra?

Oppo má v pripravovanom smartfóne Find X6 použiť rovnaký fotomodul, aký má Xiaomi 12S Ultra.

Čínsky výrobca smartfónov Oppo má použiť rovnaký fotosenzor vo svojom pripravovanom prémiovom smartfóne - Find X6, aký použila spoločnosť Xiaomi v modeli 12S Ultra. Novinka by mala byť v podstate vyzývateľom aktuálnej vlajkovej lode výrobcu Xiaomi, ale tiež aj pripravovaného modelu 13 Pro. Obe pripravované novinky - Oppo Find X6, ale aj Xiaomi 13 Pro by mali totiž používať fotomodul IMX 989 vyrobený spoločnosťou Sony. Keďže sa má postupne približovať termín predstavenia prémiového smartfónu Find X6, začína unikať čoraz viac informácií.

Novinka by mala používať rovnaké 50 Mpix rozlíšenie, aké používa smartfón Xiaomi 12S Ultra. Hlavnému fotoaparátu by mali sekundovať ešte dva ďalšie 50 Mpix fotoaparáty, zatiaľ s neznámymi zameraniami. Bohužiaľ, zatiaľ chýbajú ďalšie informácie, ale do budúcoročného jarného predstavenia novinky, sa bude pravdepodobne únik noviniek zvyšovať. Zároveň ide o zaujímavý krok spoločností Xiaomi a Sony, nakoľko obe firmy pracovali na vývoji tohto fotosenzora a investovali do vývoja približne 15 miliónov dolárov (15 024 750 eur). Spočiatku sa ale predpokladalo, že si bude chcieť výrobca smartfónov Xiaomi udržať takzvaný "punc" jedinečnosti.

Zdroj: Gizchina,