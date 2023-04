Bude okná vo Windows 11 organizovať AI?

Umelá inteligencia sa postupne dostáva aj do populárneho operačného systému.

Americká spoločnosť Microsoft investuje nemalé financie do firmy openAI, ktorá stojí za vývojom populárneho chatbota - ChatGPT. Vďaka tejto spolupráci sa tvorcovi najpopulárnejšieho OS na svete podarilo integrovať umelú inteligenciu do svojho vyhľadávača - Bing. Microsoft s integráciou neskončil a AI integroval aj do svojho kancelárskeho balíka. Umelej inteligencii sa nevyhol ani komunikátor Skype, kde si tiež môžete "pokecať". Lenže tam integrácia AI nekončí a spoločnosť Microsoft experimentuje so spôsobmi, kde by mohla byť nápomocná ešte viac.

Umelá inteligencia by sa po novom mohla dostať aj do niektorej z budúcich zostáv operačného systému Windows 11. Aká by ale bola jej úloha? AI by mala používateľom systému spravovať rozloženie okien, pričom by mala ponúknuť aj rôzne spôsoby ukotvenia okien pre lepšiu prácu s nimi. Pripravovaná funkcia dostala názov Snap. Okrem navrhovania spôsobov, ako najlepšie ukotviť okná, má si umelá inteligencia zapamätať váš obľúbený štýl usporiadania. V prípade, že sa tešíte, že novinka bude čoskoro dostupná, musíme vás sklamať. Spoločnosť Microsoft má mať v pláne uvoľniť funkciu Snap až v treťom štvrťroku 2024.

