Bude Nothing Phone (1) Lite?

Spoločnosť Nothing má údajne pracovať na "lite" verzii prvého smartfónu.

Spoločnosť Nothing má údajne pracovať na vývoji odľahčenej verzie Phone (1). Rozdiely medzi oboma smartfónmi budú len minimálne. Kým Nothing Phone (1) má priehľadný zadný kryt, ktorý obsahuje LED, tak "lite" verzia má byť o tento dizajnový prvok ochudobnená. Tak isto by mala novinka prísť o podporu bezdrôtového nabíjania. Odľahčená verzia by mala podporovať rýchle 33 W nabíjanie, ale nabíjačka by mala byť dodávaná až s podporou 42 W rýchleho nabíjania. Oproti Phone (1) by mala novinka mať batériu s väčšou kapacitou - až 5 000 mAh. Za to pravdepodobne môže odobratie LED svetiel a bezdrôtového nabíjania.

Pripravovaný smartfón by mal byť v ostatných ohľadoch identický s Phone (1), čo sa týka aj procesora Qualcomm Snapdragon 788G+. Rozdielom má byť akurát kapacita RAM. Kým prvý smartfón začína na hodnote 8 GB RAM, tak "lite" verzia by mala začínať s kapacitou 6 GB RAM. Kapacita vnútorného úložiska by mala mať minimálnu hodnotu 128 GB. Podľa neoverených informácií by mala cena novinky začínať s hodnotou 308 eur. Pre porovnanie, Phone (1) vo verzii 8 GB RAM a 128 GB vnútorným úložiskom štartuje s cenou 407 eur.

Zdroj: GSMArena, Nothing,