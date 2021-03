Bude LG vyrábať batérie pre Teslu?

Juhokórejská spoločnosť LG dúfa, že by mohla vyrábať batériové články pre automobilovú spoločnosť Tesla.

Spoločnosť LG verí, že by sa mohla stať hlavným dodávateľom batériových článkov pre výrobcu automobilov Tesla, čo by rada dosiahla v roku 2023. Do tej doby chce LG postaviť nové závody na výrobu batérii v Európe a v Spojených štátoch amerických. Výrobca batérii chce produkovať pre Teslu nový druh batérii s názvom Biscuit Tin, pričom pre LG ide o všetko alebo nič. Bohužiaľ, dodávateľovi nehrá do karát vyhlásenie Tesly, že by rada vyvíjala nový druh batérii interne.

Juhokórejská spoločnosť napriek tomu verí, že svojím prístupom zmení rozhodnutie Tesly, nakoľko už teraz dodáva automobilovej spoločnosti batérie do výroby v Číne. LG zároveň pracuje na novom druhu batérii s číselným označením 4680, pričom ide o veľkoformátové cylindrické články. Keďže je vývoj na začiatku, tak spoločnosť čaká ešte veľa technologických prekážok, medzi ktoré patrí aj zvyšovanie produkcie.

Tesla už prevádzkuje pilotnú továreň na nový druh batérii v Kalifornii, zároveň plánuje výstavbu nových tovární aj v Európe, presnejšie sa má jednať o Nemecko. Podobný plán na výstavbu novej továrne je aj pre štát Texas v USA. Proti LG hrá, že konkurenčná spoločnosť Panasonic už stavia továreň v spojení s Teslou v americkom štáte Nevada. LG má aktuálne partnerstvo s automobilovou spoločnosťou General Motors, presnejšie ide o ich spoločný závod v štáte Ohio, na výrobu batériových článkov pre elektromobily. GM sa zároveň vyjadrilo, že by rado postavilo ďalšiu továreň spoločne s LG.

Výrobca batérii by rád dosiahol víťazstvo aj v prípade Tesly, získal by tak dvoch významných odoberateľov na americkom automobilov trhu.

Zdroj: Cnet, Reuters,