Bude aj Windows 11 obsahovať reklamy?

Podľa chyby, na ktorú prišli "insideri" sa zistilo, že aj chystaný OS Windows 11 bude pravdepodobne zobrazovať reklamy.

Microsoft začal podsúvať reklamu s predstavením operačného systému Windows 10, kde používateľov starších verzií Windows 7, 8 a 8.1 lákal na prechod na najnovšiu verziu. Očividne s príchodom "jedenástky", snaha Microsoftu so zobrazovaním reklám na rôzne produkty v rámci operačného systému, asi len tak ľahko neutíchne a chce v nastolenom trende naďalej pokračovať. Na túto funkciu prišli "insideri" zapojení do testovania beta verzií OS Windows 11, kedy sa začali množiť problémy so Štartom a Panelom úloh. Na problém so zobrazovaním reklamy poukázal Daniel Aleksandersen, ktorému sa podarilo zistiť, kde vzniká závada systému.