Bude aj Portal 3 zakliatym pokračovaním, ktorého sa nikdy nedočkáme?

Podľa jedného z tvorcov legendárnej hernej série Portal, má Valve priority nastavené inak.

Dalo by sa povedať, že tretie pokračovanie hry Portal je rovnako zakliate, ako nekonečné čakanie na tretí Half-Life. Šanca, že sa spoločnosť Valve rozhýbe a odklepne tvorbu oboch pokračovaní, sa blíži k nekonečnu. Skôr nás skontaktujú mimozemské civilizácie. Napriek prosbám hráčov, sú priority spoločnosti Valve inde. Momentálne sa firma snaží čo najviac profitovať zo svojho obchodu s hrami a z hry CS: GO.

V nedávnom rozhovore pre Kiwi Talkz, sa jeden z tvorcov hry - Erik Wolpaw (55) vyjadril, že nemladne a rád by spravil pokračovanie Portalu. Napriek tomu, že on je ochotný na ňom pracovať, snaha musí prísť aj z druhej strany. Wolpaw pracoval hneď na niekoľkých herných tituloch - Portal, CS: GO, Psychonauts a podobne. Pritom (smutne) konštatuje, že v tomto prípade asi pokračovanie nikdy nepríde, nakoľko pôvodní vývojári hry nezadržateľne starnú. Problém vidí aj v organizovaní prípadného vývojarského tímu, kde spomínal minimálne 75 ľudí, ktorých treba zaplatiť, nehovoriac o ďalších nákladoch.