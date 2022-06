Browservio - komunitný prehliadač

Z času na čas sa objaví prehliadač, ktorý stojí za zmienku.

Jednou z veľkých výhod operačného systému Android, je možnosť voľby. Jednou takou voľbou je možnosť si vybrať internetový prehliadač. Takže okrem vstavaného prehliadača Google Chrome, máte na výber napríklad MS Edge, Opera, Vivaldi a mnoho iných. Prvé štyri prehliadače využívajú rovnaký základ - Chromium, ktoré patrí zatiaľ stále k "žrútom" RAM. To pri používaní staršieho smartfónu môže predstavovať problém, ktorý dokáže vyústiť v spomalenie zariadenia. Nanešťastie sa z času na čas objaví projekt, ktorý je zameraný na minimálne využívanie prostriedkov smartfónu a ešte má aj nejaké funkcie naviac.

Jedným z takých je projekt s názvom Browservio, za ktorým stojí člen XDA-Developers fóra - tipzrickycheung. Internetový prehliadač využíva prvky modulu WebView, ktorý je zároveň aktualizovaný spoločnosťou Google. Do určitej miery teda využíva jadro Blink z prehliadača Chrome, no napriek tomu je menej náročný na RAM a CPU smartfónu, alebo tabletu. Okrem toho ponúka takmer všetky populárne funkcie, ktoré poznáte z iných internetových prehliadačov. Medzi také patrí napríklad - tmavý režim, prepínanie kariet, desktopový režim, ale ja blokovanie reklám a Do Not Track.