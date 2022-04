Britskí vedci prišli s novým dizajnom fúzneho reaktora

Vedci sa pri návrhu fúzneho reaktora inšpirovali krevetami.

Britská spoločnosť Fast Light Fusion, ktorá patrí pod Oxfordskú Univerzitu, prišla s novým a nádejným riešením pre lacnú konštrukciu fúznych reaktorov. Spoločnosť sa nespolieha na veľmi silné magnety, ale ani na lasery. Vedci to tentokrát chcú skúsiť s projektilmi, kde sa pri návrhu inšpirovali morskými živočíchmi - krevetami. Presnejšie ide o pištoľové krevety. Tieto živočíchy pri love koristi vystreľujú bubliny, ktoré vytvárajú rýchlym spojením klepiet a to až tak, že týmto pohybom vytvorí rázovú vlnu a záblesk svetla.

Mechanizmus fúzneho reaktora by mal fungovať podobným spôsobom, že pomocou koľajnicového dela bude vystrelený projektil rýchlosťou prevyšujúcou 23 335 km/h. Tento projektil následne zasiahne voľne padajúci cieľ, vďaka čomu vznikne rázová vlna o sile približnej 100 Gigapascalov. Vďaka unikátnemu dizajnu terča, by mal byť tlak zosilnený až tak, že by presiahol jeden Terapascal. Následne, keď palilová nádoba imploduje, tlak môže dosiahnuť až sto Terapascalov.