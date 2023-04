Britská vláda chce, aby Signal a WhatsApp odstránili šifrovanie!

Odstránenie end-to-end šifrovania z komunikátorov, by vážne ohrozilo bezpečnosť a súkromie používateľov.

Britská vláda schválila kontroverzný zákon prikazujúci službám určeným na komunikáciu, aby odstránili end-to-end šifrovanie. Vďaka tomu by získal prístup k správam používateľ takmer ktokoľvek. Zároveň tento zákon umožní britským štátnym orgánom nahliadať do konverzácie medzi dvoma a viacerými používateľmi. To sa samozrejme nepáči prevádzkovateľom komunikačných služieb, ktorí napísali aj otvorený list britskej vláde. V liste spomínajú, že v prípade odstránenia šifrovania by automaticky došlo k ohrozeniu súkromia osôb a spoločností, ktoré ich komunikátory používajú. Zároveň používanie end-to-end šifrovania patrí aktuálne k najbezpečnejšiemu spôsobu ochrany súkromia.

Pod otvorený list sa podpísali lídri komunikačných platforiem, akými sú napríklad - WhatsApp, Threema, Viber, Wire, Element, ale aj Signal. Našli sa aj spoločnosti, ktoré takýto zákon uvítali a jednou z takých je spoločnosť Apple. Podľa vyjadrenia Applu, ide o výbornú správu, vďaka ktorej bude možné lepšie chrániť deti a spoločnosti nebudú musieť kontrolovať komunikáciu, keďže kontrolu nad komunikáciou preberie štát. Samozrejme, aj tento zákon má formu trestu pre spoločnosti, ktoré sa nepodrobia. V prípade, že spoločnosť odmietne spolupracovať bude finančná čiastka pokuty pozostávať maximálne zo 4 % ročného zisku komunikačnej platformy.

Napriek protestu oznámili platformy WhatsApp, Proton, Signal pozastavenie šifrovania, ale aj odchod z britského trhu, ak ich zákon prinúti skenovať obsah správ.

Zdroj: Gizchina,