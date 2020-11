Británia o 10 rokov zakáže autá so spaľovacím motorom

Veľká Británia zakáže v roku 2030 automobily s motorom spaľujúcim benzín a naftu. Pôvodne bol zákaz plánový o 5 rokov neskôr. Ide o súčasť snahy Británie v podpore cieľa stanoveného do roku 2050 a to nulová produkcia emisií. Predseda vlády Boris Johnson to nazval zelenou revolúciou a tá si bude vyžadovať zmeny v mnohých odvetviach. Pre Financial Times uviedol: Práve teraz je vhodný čas začať s ekologickým zotavením pomocou kvalifikovaných pracovných pozícii, ktoré ľudom prinesú vedomie, že pomáhajú krajinu robiť čistejšou, zelenšou a krajšou.

Veľká Británia sa minulý rok stala prvou krajinou zo skupiny G7, ktorá nulovú produkciu emisií vyžaduje do 2050 zákonne. Tento cieľ si bude vyžadovať od Britov výrazné zmeny v správaní v oblasti cestovania, stravovania a spotreby energie.

Plán zákazu automobilov so spaľovacím motorom obsahuje aj vyčlenenie 582 miliónov libier na podporu predaja automobilov s nulovou resp. nízkou produkciou emisií, aby sa ich nákup stal dostupným pre čo najväčší počet ľudí. K zákazu predaja automobilov so spaľovacím motorom sa v najbližších rokoch pravdepodobne budú pridávať aj iné krajiny, kde je už aj dnes vysoký podiel elektromobilov.

Zdroje: BBC, Reuters

Obrázok: Reuters/Jason Cairnduff