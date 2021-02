Bozónové hviezdy, ako možné vysvetlenie kolízie?

Bozónové hviezdy by mohli vysvetliť kolíziu dvoch hmotných objektov.

Medzinárodný tím vedcov, zložený z Galicijského ústavu fyziky vysokých energií (IGFAE) a Univerzity v Aveiro prišiel s teóriou, ktorá by mohla stáť za detekovanou gravitačnou vlnou GW190521. Jej vysvetlenie môže byť tajomnejšie, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Podľa ich teórie, za vznikom tejto gravitačnej vlny nie je kolízia dvoch masívnych čiernych dier, ale kolízia dvoch bozónových hviezd. Samotné bozónové hviezdy sú hypotetické objekty, ktoré zatiaľ neboli objavené a nie je ani isté, či vôbec existujú.

V septembri 2020 bola detekovaná gravitačná vlna, vďaka detektorom LIGO a Virgo. Podľa analýz oboch detektorov, stojí za touto vlnou kolízia čiernych dier, ktorých fúzia mala vytvoriť čiernu dieru so strednou hmotnosťou s približnou váhou 142 hmotností slnka. Pritom obe čierne diery mali predpokladanú hmotnosť - 66 a 85 násobku hmotností slnka. Zároveň by tak išlo o prvú objavenú čiernu dieru tejto hmotnosti, ktorá by vyplnila medzeru medzi čiernymi dierami s hviezdnou hmotnosťou a super masívnymi čiernymi dierami, ktoré sa nachádzajú v stredoch galaxií.

Tím vedcov skúšal simulovať pomocou počítača fúziu dvoch bozónových hviezd. Vďaka tomu prišli k objavu, že vysvetlenie vzniku gravitačnej vlny GW190521 pomocou bozónových hviezd, je o niečo lepšie, než vysvetlenie pomocou dvoch čiernych hviezd. Podľa ich objavu, by mala byť fúzia bozónových hviezd slabšia a vzniknutá čierna diera, by mala byť v konečnom dôsledku ťažšia. Jej hmotnosť by mala byť až na úrovni 250 slnečných hmotností.

Zdroj: Phys.org,