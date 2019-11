Box si pozrelo tisíce ľudí prostredníctvom odrazu okuliarov

Tisíce ľudí pozeralo box nelegálne prostredníctvom odrazu okuliarov.

Zápas boxu medzi KSI a Loganom Paulom mohlo vidieť mnoho divákov prostredníctvom nelegálneho streamu. To síce nie je nič nové, ale novinkou je spôsob prenosu. Youtuber sledoval zápas a vďaka odrazu okuliarov streamoval ďalej. Až 11 000 ľudí takto sledovalo zápas. Zaujme hlavne komentár, kde jeden z používateľov žiada youtubera, aby neotáčal s hlavou. Box, futbal a ďalšie lukratívne športy sa poslednú dobu práve kvôli žiadaným ziskom a rastúcim nákladom presúvajú na platené platformy.

11,000 people illegally streamed the KSI Logan fight by watching the reflection on this guys glasses #KSILoganPaul2 pic.twitter.com/GgCUSZ8OWL