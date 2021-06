Boring Loop už prepravuje pasažierov v Las Vegas

Boring Loop, za ktorou stojí Elon Musk, už prepravila prvých pasažierov.

Stavba tunelu pod americkým mestom Las Vegas, začala v roku 2016 a o päť rokov neskôr už spoločnosť prepravuje pasažierov pod týmto mestom. Slučka je dlhá 2,7 kilometra a skladá sa z troch staníc. Dve z toho sú pod zemou a jedna na povrchu. Tie majú byť prepojené pomocou tunelu širokého 9,14 metrov. Celá slučka je pritom osvetlená LED svetlom po celej dĺžke. O samotný prevoz pasažierov sa stará až 62 elektromobilov Muskovej spoločnosti - Tesla, ktoré z dvadsaťpäť minútovej prechádzky cez kongresové centrum spravia dvojminútovú jazdu.

Ak by ste čakali, že elektromobily budú v tuneloch jazdiť závratnou rýchlosťou, ste na omyle. Ich maximálna rýchlosť je stanovená na 35 míľ za hodinu (56,317 kilometrov za hodinu), síce Musk sľuboval, že bude prepravovať davy ľudí v kapsuliach, ktorých rýchlosť mala byť až 150 mph (241,4 km/h). Chcel tak odľahčiť prepravu z centra Los Angeles na letisko LAX. Cesta mala trvať len osem minút a lístok mal stáť len jeden dolár. Táto vízia sa majiteľovi Tesly a SpaceX zatiaľ nepodarila naplniť.

V meste Las Vegas nemá mať slučka konečnú podobu a spoločnosť Boring Company má v pláne rozšíriť svoju sieť pod mestom, aby raz dosiahla mesto bez automobilov. Zároveň, podľa slov Nelsona-Crafta zo spoločnosti Las Vegas Convetion and Visitor Authority, by sa mala sieť rozšíriť o centrum mesta, turistický uzol, mestský štadión a letisko, čím by sa mala stať sieť tunelov takzvaným "gamechangerom".

Zdroj: Cnet,