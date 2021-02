The Boring Company bude kopať tunel pod Miami a nebude to ani drahé.

Starosta Miami má pre obyvateľov svojho mesta potešujúcu správu. Spoločnosť The Boring Company, ktorá patrí Elonovi Muskovi, bude kopať tunel po týmto mestom za zlomok ceny a americké mesto to bude stáť len 30 miliónov dolárov. To je oproti cene jednej miliardy dolárov, veľmi malá suma. Zároveň sa Musk vyjadril, že by jeho spoločnosť mohla tunel vykopať za obdobie šiestich mesiacov, naproti odhadom iných spoločností, ktoré odhadovali práce na tuneli na obdobie až štyroch rokov.

Elon Musk sa prvýkrát zmienil o "tunelovaní" mesta Miami 18. januára 2021 na sociálnej sieti Twitter, kde vyjadril názor, že jeho spoločnosť by mohla odbremeniť premávku v tomto meste. O tejto myšlienke Musk hovoril už aj s guvernérom Floridy - Ronom DeSantisom s tým, že ak guvernér aj primátor mesta budú chcieť, jeho spoločnosť to spraví.

Tunelovanie pod mestom, ale nebude vôbec ľahké, pretože stojí na vápencovom podloží, ktoré je "hubovité", ale to nie je jediný problém, s ktorým sa spoločnosť bude potýkať. Ďalším problémom je postupne zvyšujúca sa hladina morí, čo tiež silno vplýva na cenu tunela, kedy jedna míľa (1,6 kilometra) by stála 700 miliónov dolárov (580 000 000€). Elon Musk sa zároveň vyjadril, že by rád kopal tunel hlboko pod zemou, tak ako sú vysoké mrakodrapy.

Bohužiaľ The Boring Company nebolo vždy úspešné v razení tunelov, keďže sa spoločnosti nepodarilo vykopať tuneli pod mestami Chicago a v západnej časti Los Angeles. Firma zároveň rokuje o zákazkách pre mesto San Bernardino v Kalifornii.

Zdroj: TheVerge,