Bolo nájdených až milión nových galaxií

Jeden milión nových galaxií bolo nájdených v zatiaľ najrýchlejšom rádiovom prieskume oblohy.

Najpodrobnejší a najrýchlejší prieskum južnej oblohy pomohol zmapovať asi milión doteraz neobjavených galaxií. Vedci z austrálskeho národného vedeckého úradu CSIRO tak pomocou rádiového ďalekohľadu Australian Square Kilometer Array Pathfinder skrátili čas na dokončenie intenzívneho prieskumu vesmíru z rokov na necelé dva týždne.

V štúdii publikovanej v pondelok v časopise Publications of the Astronomical Society of Australia sú zverejnené prvé výsledky z prieskumu Rapid ASKAP Continuum Survey uskutočneného CSIRO. Agentúra tento prieskum popisuje ako „mapu Google“ vesmíru a poskytuje doposiaľ najpodrobnejší atlas južnej oblohy.

Kľúčom k novému atlasu je ASKAP, ktorý nie je jediným ďalekohľadom, ale radom 36 antén v tvare misy umiestnených v západoaustrálskej púšti. Pole "počúva" rádiové vlny z hlbokého vesmíru a môže vidieť oblasť oblohy asi 30-krát väčšiu, ako iné súčasné rádiové polia. Tým, že vytvoril viac ako 900 snímok za približne 300 hodín, tak sa tímu podarilo spojiť komplexnú mapu južnej oblohy s vyšším rozlíšením ako predchádzajúce prieskumy. Obrázky obsahujú celkom 70 miliárd pixelov a v údajoch číhajú 3 milióny galaxií, z toho tretina je pre vedu nová.

Pre ASKAP je to len začiatok cesty. RACS bol koncipovaný takmer ako testovacie zariadenie preto, čo sa ASKAP bude snažiť dosiahnuť. V priebehu nasledujúcich piatich rokov začne rádiové pole uskutočňovať desať veľkých prieskumov oblohy, ktorých dokončenie bude trvať asi 1 500 hodín na jeden projekt. Niektoré z týchto projektov budú skúmať najtajomnejšie javy na samom okraji vesmíru.

Zdroj: Cnet,