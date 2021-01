Bola vydaná nová verzia TWRP

Skupina ľudí stojacich za týmto projektom vydala novú verziu programu na flashovanie.

TWRP je skratka Team Win Recovery Project, teda projektu, ktorý umožňuje nahrávať do smartfónu s OS Android rôzne modifikácie, teda moduly, kernely, root až po inú verziu systému. Totiž po odomknutí bootloaderu (zavádzača) si nainštalujete do smartfónu práve TWRP a vďaka nemu získate plný prístup. Najväčšou výhodou tohto kroku je práve nahratie inej verzie systému a to najmä vtedy ak vám nevyhovuje systém dodaný výrobcom alebo je smartfón bez aktualizácií.

Nová verzia prináša hlavne podporu novej verzie Androidu vo verzii 10, kde oproti predchadzajúcej verzii, dokáže tá nová manipulovať s dynamickými a logickými oddielmi na ROM, čo pri starej verzii nebolo možné. Operačný systém vydaný spoločnosťou Google umožňuje v najnovšej vydanej verzii manipulovať s partíciami počas aktualizovania systému. Samozrejme nová verzia 3.5.0 ponúka aj opravy a vylepšenia.

Tvorcovia plánujú spraviť zároveň aj dve vetvy zavádzača do budúcna. Jedna bude podporovať Android 10 a vyššie, kým druhá bude už viac - menej udržiavacia pre smartfóny s Androidom 9 a nižšími. Zároveň už prebiehajú prípravy na nadchádzajúci Android 11, ktorá by mala prísť ako prvá na Google Pixel 5. Pri vývoji pomáhajú aj niektorí členovia z XDA-Developers.

Zdroj: XDA-Developers, TWRP,