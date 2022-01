Bola vydaná aplikácia proti sledovaniu Apple AirTagmi

Stalkeri začali používať lokalizačné prívesky Apple AirTag, na sledovanie svojich obetí.

Každa minca má dve strany a to platí aj v prípade lokalizačných príveskov Apple AirTag. Ak ich umiestnite správne, môžete ich použiť na lokalizáciu svojich vecí, prípadne dohliadať na svoje dieťa. Lenže ani taký stalkeri nespia na vavrínoch a začali používať prívesky na sledovanie svojich obetí. Tie im dávajú do kabeliek, prípadne pripevňujú na automobily a podobne. Takáto osoba dostane automaticky oznámenie o pohybe sledovanej osoby. Majitelia smartfónov značky Apple ale automaticky dostanú oznámenie, že s nimi cestuje neregistrovaný AirTag, no používatelia smartfónov s OS Android sú v tomto prípade nechránený, až doteraz.