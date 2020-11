Bol ohlásený pokrok v jadrovej fúzii

Veľkej Británii sa podarilo pokročiť vo výrobe lacnej a čistej energie.

Po sedemročnom úsilí vedcov sa podarilo spustiť na určitý čas fúzny reaktor a vytvoriť prvú plazmu. Tým sa overila funkčnosť všetkých prístrojov v rámci reaktora pri ohreve plynného vodíka a jeho premene na plazmu. Tento úspech sa podaril ešte minulý týždeň s prístrojom MAST Upgrade, ktorý je základnou časťou fúzneho reaktora.

Pri jadrovej fúzii jadrá dvoch alebo viacerých ľahších prvkov splývajú v ťažšie jadro a uvoľňujú energiu. Tento jav sa deje v jadrách hviezd a ak dokážeme znovu vytvoriť a udržať rovnaké reakcie na Zemi v dostatočnom rozsahu, môžeme zúročiť čistú, skutočne neobmedzenú energiu s nízkym obsahom uhlíka.

Tokamaky dlho používali konfiguráciu v tvare šišky, ale novšie zariadenia ako MAST Upgrade sú príkladmi pokročilejšieho sférického dizajnu tokamaku kde sa očakáva, že prinesie množstvo výhod z hľadiska efektívnosti a výkonu. V tokamakoch sa na udržanie plazmy používajú silné magnetické polia.

Ďalšou dôležitou časťou fúzneho reaktora je aj spoľahlivý odvod tepla, čo má na starosti v tomto prípade Super-X divertor určený na zníženie tepelného a energetického zaťaženia častíc opúšťajúcich plazmu. Ak bude divertor úspešný, môže ponúknuť 10-násobné zníženie tepla v porovnaní s tým, čo bolo možné doteraz. To by mohlo stačiť na to, aby sa fúzne reaktory stali nákladovo efektívnou technológiou v budúcich elektrárňach.

Tento projekt je ale len skúšobný pre ešte väčší projekt: International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER). Ten má momentálne sídlo v južnom Francúzsku a spolupracuje na ňom 30 krajín, čo zahŕňa tisíce vedcov.





Zdroj: ScienceAlert, BBC,