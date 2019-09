Boeing 777X explodoval pri skúške, dodávky sa oneskoria

Boeing pripravuje nový typ veľkokapacitného lietadla 777X, na ktorý už má stovky objednávok. Počas skúšok nadlimitných zaťaží došlo k závažnému incidentu. Dvere nákladového otvoru nevydržali zmenu tlaku a explozívne sa uvoľnili.

Už budúci rok mali zákazníci prebrať nové lietadlá. Boeing začiatkom roka oznámil, že dodávateľ motorov pre nový typ General Electric má problémy, ktoré spôsobia odklad dodávok lietadiel. Neúspech skúšky však ich odovzdanie ešte viac zdrží. Šéf spoločnosti Emirates, ktorá si rezervovala 150 kusov novinky sa vyjadril, že spoločnosť ich preberie jedine vtedy, ak bude 100% presvedčená o ich bezpečnosti.

Po fiasku typu Boeing 737 MAX sú leteckí prepravcovia oveľa opatrnejší a zdá sa, že regulátori leteckej premávky odmietajú dôverovať FAA, čo je organizácia na kontrolu bezpečnosti letov v Amerike. Napríklad EASA, čo je zas európska agentúra, už oznámila, že prevedie vlastné testy spoľahlivosti kontroverzného typu lietadla. Neúspech amerických skúšok 777X dáva potom možnosť špekulovať, že certifikáciu bude musieť Boeing zopakovať aj v iných regiónoch, ak odmietnu miestne autority akceptovať certifikát FAA. Ak by k tomu došlo, Boeingu by to prinieslo ďalšie odklady a ďalšie straty.

Zdroj: Die welt