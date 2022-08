BMW má robiť menšiu "zvolávačku", niektoré elektromobily by mohli vzplanúť!

Podľa BMW hrozí niektorým elektromobilom požiar spôsobený batériou.

Nemecká automobilová spoločnosť BMW má zvolávať menší počet elektromobilov, kvôli riziku skratu v batérii. To by mohlo viesť k vzniku požiaru. Predmetný problém sa má týkať len 83 elektromobilov a aj to predaných len na území Spojených štátov amerických. Automobilka majiteľom radí, aby do vyriešenia vzniknutého problému parkovali mimo uzavretých priestorov a čo najmenej elektromobil používali. Spoločnosť zároveň odporúča nenabíjať dotknuté elektromobily. Nemecký výrobca automobilov zabezpečí cez svojich partnerov bezplatnú výmenu chybných batérií.

Problém sa má dotýkať modelov - SUV iX a sedanu i4. Toto nie je jediný problém s batériami v elektromobiloch, aj keď našťastie nebýva častý. Podobnou zvolávacou akciou si prešla začiatkom tohto roka automobilová spoločnosť Ford, ktorá musela opravovať 49 000 elektromobilov Mustang kvôli bezpečnostnej chybe. Problémy mala aj firma Toyota s modelom bZ4X, kde hrozilo uvoľnenie skrutiek na náboji, vďaka čomu hrozilo odpútanie kolesa počas jazdy.

Zdroj: TheVerge, Wikimedia,