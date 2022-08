BMW má pripravovať lacnejšiu verziu sedanu i4

Novinka by mala byť predstavená počas budúceho roka.

Nemecká automobilová spoločnosť BMW má pracovať na cenovo dostupnejšej verzii sedanu i4. Novinka by sa mala volať i4 eDrive35 a mala by nalákať spoločnosti nových zákazníkov. Pripravovaný elektromobil by mal štartovať s cenou 51 400 dolárov (približne 50 397 eur). Vďaka tomu podlieza model i4 eDrive40 takmer o 4 500 dolárov (približne 4 412 eur). Samozrejme, nižšia cena si vyžiadala aj určitú formu "úspor". Jednou z takých má byť synchrónny elektromotor s výkonom 207 kW, ktorý bude umiestnený v zadnej časti elektromobilu. Aby mohla spoločnosť BMW vyrobiť cenovo lákavejší elektromobil, svoju daň si vybrala aj kapacita batérie.

Batéria by mala mať využiteľnú kapacitu 66 kWh, s ktorou pôjde samozrejme ruka v ruke aj dojazd. Napriek tomu automobilka tvrdí, že elektromobil i4 eDrive35 by mal mať EPA dojazd až 418 kilometrov. Nabíjanie novinky by malo prebiehať pri výkone až 180 kW. Vďaka tomu by malo prebiehať nabíjanie z 10% na 80 % za 32 minút. V ďalších špecifikáciách a hlavne vo výbave, by mala byť novinka zhodná s drahšou verziu BMW i4 eDrive 40. "Lacnejší" elektromobil by sa mal dostať do predaja už počas prvého štvrťroku budúceho roka 2023.

