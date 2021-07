Blue Origin splnil svoju misiu

Bezosova spoločnosť Blue Origin úspešne vyniesla vesmírnych turistov na hranicu atmosféry planéty a vesmíru.

V utorok (20. júl 2021) uskutočnila spoločnosť Blue Origin svoj prvý a úspešný let na hranicu vesmíru, pričom letu sa zúčastnili štyria ľudia. V rakete New Sheppard sedeli okrem majiteľa spoločnosti - Jeffa Bezosa ešte ďalší traja spolucestujúci. Prvým vesmírnym turistom je len osemnásťročný muž - Oliver Daemen, ktorý sa stal zároveň aj najmladším človekom vo vesmíre. Druhým spolucestujúcim je 82 ročný muž - Wally Funk, ktorý sa stal najstarším človekom, ktorý letel do vesmíru a tretím pasažierom je Bezosov brat - Mark Bezos. Všetci pasažieri sa nachádzali v kapsule s názvom RSS First Step.

Vesmírna raketa letela do výšky 66 míľ (približne 106 kilometrov), pričom počas letu letela trojnásobnou rýchlosťou svetla. Cestujúci po dosiahnutí cieľa zažili aj chvíľkový stav beztiaže. Bezos sa týmto letom zároveň stal druhým miliardárom vo vesmíre, kedy ho o pár dní predbehol majiteľ spoločnosti Virgin Galactic - Richard Branson. V tomto prípade Branson letel so svojou posádkou do vesmíru pomocou vesmírnej rakety SpaceShip Two. Raketa New Sheppard následne pristála 5 míľ (približne 8 kilometrov) od miesta štartu, na betónovej plošine.

Spoločnosť Blue Origin zatiaľ nezverejnila cenu za miesto v kapsule, pomocou ktorej sa dostanete na okraj planéty. Zároveň spoločnosť vyslala jasný signál, že je pripravená vyvážať turistov do vesmíru. Namiesto 18-ročného študenta mal so vesmíru letieť výherca aukcie, ktorý nakoniec požiadal o preplánovanie letu z dôvodu zmien v kalendári.

Ľudia, ktorí sa podpísali pod petíciu proti návratu Bezosa na Zem pravdepodobne ostali sklamaní.

