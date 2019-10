Blockchain mobil pre každého

HTC uvádza blockchain mobil HTC Exodus 1s. Je to ako mať švajčiarsku banku vo vrecku. To hovorí vo vyhlásení k jeho uvedeniu na trh Phil Chen z HTC. Blockchain mobil je bezpečné all-in-one zariadenie spájajúce bezpečnosť hardvérovej kryptopeňaženky s pohodlnosťou používania mobilu. Exodus 1s by mal byť dostupný za 219€, čo je už cena z nižšej kategórie ako cena jeho predchodcu Exodus 1 uvedeného na trh koncom minulého roka.

HTC Exodus 1s môže overovať transakcie a bloky nezávisle, v role takzvaného full Bitcoin node. Na to potrebuje doplňujúcu MicroSD pamäťovú kartu, keďže súčasná veľkosť celého block chain-u je približne 195 GB a mobil disponuje 64 GB vnútornou pamäťou. Exodus 1s má nainštalovanú peňaženku Zion Wallet podporujúcu správu portfólia s kryptomenami a operácie s nimi.

Každého asi napadne, to čo napísal Wired vo svojej podarenej recenzii prvého blockchain mobilu Exodus 1, a to že mobil asi nie je najvhodnejšie zariadenie na uloženie kryptomien. Môžete svoj telefón stratiť, alebo rozbiť, alebo vám ho môžu ukradnúť. Alebo budete chcieť nový mobil. HTC takéto prípady rieši pomocou sociálneho obnovovacieho kľúča (social recovery key). Ten môžete uložiť u troch až piatich ľudí z vášho kontakt listu umiestneného na Google Drive. HTC si uvedomuje, že toto nie je konečné riešenie problému a ďalej pracuje na novom odolnejšom riešení.

Exodus 1s je vybavený procesorom Snapdragon 435, 4GB pamäte RAM a už spomínanou 64 GB internou pamäťou. Displej mobilu v šírke 5.7-palcov ponúka HD rozlíšenie (720p), je vybavený 3000 mAh batériou, na zadnej strane nájdete snímač odtlačkov prstov a hlavnú 13-megapixelovú kameru.

Užívateľsku príručku blockchain mobilu Exodus 1s nájdete na tomto linku.

Zdroj: beincrypto.com, www.htcexodus.com/eu/cryptophone