Blížime sa k odpovedi na otázku čo je zdrojom Tmavej energie?

Tmavá energia tvorí 68 percent nášho vesmíru a jej zdroj je jednou zo základných nevyriešených vedeckých otázok. Nový výskum prináša prvý dôkaz, že jej zdrojom sú supermasívne čierne diery v jadrách galaxií.



Výskum vedený Havajskou univerzitou sa zaoberal rýchlosťou rastu supermasívnych čierných dier a ukázal, že ich rast je rýchlejší než by sa dalo vysvetliť bežnými procesmi ako akreácia a splynutia čiernych dier. Rýchlosť rastu nad očakávané hodnoty zodpovedá množstvu energie získateľnej z takzvanej energie vákua.



Energia vákua je hypotetická forma energie spojená s prázdným priestorom. Hmota padajúca do čiernej diery môže z kvantových fluktuácii prázdneho priestoru uvoľňovať tmavú energiu. Ak sa toto deje, tak by supermasívne čierne diery rástli rýchlosťou akú ukazuje tento nový výskum. Článok o jeho výsledkoch zverejnený v časopise The Astrophysical Journal Letters.



Umelecká reprodukcia okolia supermasívnej čiernej diery v strede galaxie. Credit: ESO/L. Calçada

