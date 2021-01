Blíži sa predstavenie novej rady smartfónov Samsung S21

Spoločnosť Samsung oznámila predstavenie novej rady už tento mesiac.

Juhokórejská technologická spoločnosť plánuje predstaviť novú radu smartfónov pre rok 2021 a to už tento mesiac, presnejšie 14. januára. Oproti minuloročným predstaveniam ide o mesačný posun. Samsung zvyčajne predstavoval svoje zariadenia až vo februári, no pravdepodobne takýmto krokom chce získať náskok pred ostatnými výrobcami. Keďže konkurencia je veľká a z dôvodu prebiehajúcej pandémie zákazníci už toľko nekupujú vlajkové lode ako kedysi. Nakoľko sa trh orientuje na zariadenia strednej a nižšej triedy, Samsung má čo robiť, aby zaujal.

Samsung by mal na svojej udalosti predstaviť až tri nové smartfóny: 6,2 palcový S21, 6,7 palcový S21 Plus a nakoniec 6,8 palcový S21 Ultra. Očakáva sa, že 11smartfóny budú rovnaké a hlavné rozdiely budú hlavne vo foto-moduloch, samozrejme aj v samotných uhlopriečkach displejov. Zároveň sa očakáva aj koniec rady Note, kedy sa Spen má dostať do modelu S21 Ultra. Rada Note by mala byť nahradená radou Fold. Všetky tri modely by mali samozrejme podporovať 5G konektivitu a pravdepodobne budú predstavené so systémom Android 10 s nadstavbou OneUI.

Minulý rok Samsung síce predstavil prvý model s podporou 5G sietí, ale predbehol ho Huawei v predajoch aj napriek tvrdým sankciám zo strany Spojených štátov amerických. Huawei týmto prekonal aj Apple a obe spoločnosti "zhodil" zo svojich miest. Samsung sa tak dostal na tretie miesto v predajnosti.

Zdroj: Cnet, Samsungmobilepress,