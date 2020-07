BLESKOVÉ NABÍJANIE - Nabitá batéria už za 20 minút

Čínska spoločnosť Oppo, známa najmä technológiou Dash Charge, ktorú používajú OnePlus telefóny a selfie kamerou skrytou priamo v displeji, vytvorila hneď dva najrýchlejšie systémy nabíjania batérií v telefónoch – káblový a bezdrôtový.

Príchod 5G siete, ktorá sľubuje obrovské rýchlosti má veľký vplyv aj na výrobcov smartfónov. Táto technológia prináša ďalšiu záťaž na výdrž batérie, ktorá je už podstatne zaťažovaná hudbou, hraním hier a streamovaním videí. Je teda ťažké vyrobiť batérie s väčšími kapacitami bez toho, aby boli zariadenia príliš veľké, hrubé alebo ťažké. Spoločnosť Oppo si však myslí, že riešením by nemalo byť zvyšovanie kapacity batérie, ale skôr vylepšenie systému nabíjania.

Výrobca Oppo vytvoril káblový 125W Flash Charge systém nabíjania, ktorý nabije 4000mAh batériu len za 20 minút (na 41% za 5 minút). Ak sú tieto dáta presné, spoločnosť Oppo by tak vylepšila svoj osobný rekord rýchlonabíjania až o 10 minút.

Nie je to však bežný adaptér, ktorý by sme si mohli zapojiť do ktoréhokoľvek nášho smartfónu. Nabíjačka, kábel a batéria musia byť vytvorené spolu a za rovnakým účelom, aby sa dosiahli najvyššiu bezpečnosť a efektivitu. Tento nový štandard nabíjania je umožnený niekoľkými technologickými vylepšeniami tejto čínskej spoločnosti, medzi ktoré patrí aj prechod na 6C dvojčlánkové batérie (z pôvodných 3C).

Oppo do svojich telefónov zabudoval bezdrôtové nabíjanie oproti ostatným výrobcom veľmi neskoro (až tento rok). Vyzerá to však, že svoje miesto si chce uchytiť aj v tejto oblasti. Predstavil totiž aj 65W AirVOOC systém bezdrôtového nabíjania, o ktorom výrobca tvrdí, že je zatiaľ najrýchlejším bezdrôtovým nabíjacím systémom. 4000mAh batériu nabije už za 30 minút.

Zatiaľ však nie je známe, kedy budú dostupné zariadenia, ktoré budú tieto technológie podporovať. Spoločnosť však spomenula, že tieto technológie sú „komerčne pripravené“, takže by sme sa ich mohli dočkať už v nasledujúcej vlne Oppo smartfónov.

