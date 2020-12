BlackBerry a Amazon spolupracujú na softvérovej platforme pre inteligentné vozidlá

Amazon spojí svoje sily s BlackBerry na automobilovej cloudovej platforme, ktorá bude vychádzať zo softvéru QNX kanadskej firmy.

Spoločnosti BlackBerry a Amazon oznámili spojenectvo s vytvorením platformy cloud computingu, na ktorú by sa mohli autá napojiť, aby poskytli služby a poznatky založené na dátach od vozidiel a používateľov. Oznámenie plánov inteligentnej dátovej platformy sa týkalo vozidiel s názvom „IVY“, ktorá umožňuje bezdrôtovú synchronizáciu automobilov s výpočtovým výkonom v spoločnosti Amazon Web Services. Tá spôsobila, že akcie kanadskej spoločnosti sa zvýšili o viac ako 50 percent na takmer deväť dolárov.

IVY má byť softvérovou platformou pripojenou ku cloudu, ktorú by mohol každý výrobca automobilov použiť na analýzu údajov senzorov v reálnom čase a poskytnúť vodičom užitočné informácie. Víziou je, aby platforma rýchlo pochopila všetky tieto údaje pre vodičov a zároveň slúžila ako platforma pre ďalšie aplikácie alebo služby od vývojárov. Medzi príklady potenciálnych schopností IVY, ktoré by pozorovalo by mohli byť nebezpečné podmienky na ceste, ako napríklad ľad alebo hustá premávka a vyzvala by vodičov, aby prijali bezpečnostné opatrenia.

"Vodiči elektrických vozidiel by mohli zdieľať informácie o batériách s nabíjacími sieťami, aby si mohli rezervovať nabíjacie sloty pozdĺž trás a rodičia by mohli získať údaje zo senzorov týkajúce sa riadenia ich detí," uviedli spoločnosti.

Zdroj: Techxplore,