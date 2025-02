Používatelia iPhonov objavili zvláštnu chybu v systéme iOS, ktorá automaticky mení slovo "rasistický" na "Trump" pri používaní funkcie diktovania. Tento problém sa vyskytuje pri využívaní hlasového vstupu v natívnych aplikáciách Apple, ako sú Správy. Keď používateľ vysloví slovo "rasista", iOS ho najprv prepíše ako "Trump", a následne ho opraví na pôvodne zamýšľané slovo. Technologický portál Engadget potvrdil, že sa im podarilo túto chybu reprodukovať.

Apple reagoval vyhlásením pre The New York Times, v ktorom uviedol, že problém je spôsobený "fonetickým prekrytím týchto dvoch slov". Toto vysvetlenie však vyvoláva otázky, keďže slová "rasista" a "Trump" foneticky neznejú podobne. Navyše, nie je jasné, prečo by sa slovo "rasista" s malým "r" malo prepísať ako "Trump" s veľkým "T".

Expert na umelú inteligenciu, ktorý v minulosti pracoval na vývoji Siri, naznačil, že by mohlo ísť o "vážny žart" zo strany zamestnanca Apple. Spoločnosť sa k tejto možnosti zatiaľ oficiálne nevyjadrila. Táto chyba sa objavila v nevhodnom čase pre Apple, ktorý práve oznámil plán investovať 500 miliárd dolárov do výrobných zariadení pre servery AI. Oznámenie prišlo krátko po stretnutí generálneho riaditeľa Apple Tima Cooka s prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome.

Incident vyvoláva otázky o procese kontroly kvality v Apple, najmä v oblasti spracovania prirodzeného jazyka a umelej inteligencie. Je to pripomienka, že aj najsofistikovanejšie technologické systémy môžu mať nečakané chyby alebo byť ovplyvnené ľudským faktorom. Táto situácia tiež poukazuje na širšiu problematiku etiky v technológiách a potenciálne riziká spojené s automatizovaným spracovaním jazyka. Môže to viesť k diskusii o potrebe väčšej transparentnosti a kontroly algoritmov používaných v spotrebnej elektronike.

Pre používateľov iPhonov je dôležité vedieť, že táto chyba existuje a môže potenciálne viesť k nedorozumeniam pri komunikácii. Apple pravdepodobne v blízkej budúcnosti vydá aktualizáciu softvéru na odstránenie tohto problému. Tento incident tiež zdôrazňuje, ako úzko sú prepojené technológie a politika v dnešnej dobe. Asociácia medzi slovami "rasistický" a "Trump", aj keď neúmyselná, môže mať politické implikácie a vyvolať diskusie o vplyve technológií na verejný diskurz.

Zatiaľ čo Apple pracuje na vyriešení tohto problému, incident slúži ako pripomienka, že technológie, ktoré používame každý deň, nie sú imúnne voči chybám a môžu niekedy viesť k nečakaným a potenciálne kontroverzným výsledkom.

Zdroj: Engadget,

Zdroj obrázkov: Perplexity AI,