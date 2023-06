Bing Chat pravdepodobne dostanú aj iné prehliadače

Pre používanie Bing Chatu, by už nemalo byť potrebné používať len MS Edge.

Spustenie možnosti komunikácie s umelou inteligenciou - Bing Chat je stále podmienené používaním internetového prehliadača Microsoft Edge. Tejto podmienke môže už onedlho "odzvoniť". Na sociálnej sieti Reddit, vo vlákne Bing Reddit sa začali objavovať správym, podľa ktorých má spoločnosť Microsoft pracovať na podpore doplnkov pre konkurenčné internetové prehliadače. Zároveň sa už mali objaviť aj snímky obrazoviek, potvrdzujúce tieto informácie. Doplnok Bing Chat by tak mal fungovať s prehliadačmi Google Chrome a Apple Safari. Podľa všetkého je testovanie doplnku určené len pre úzku skupinu používateľov týchto prehliadačov.

Sprístupnením doplnku pre konkurenčné internetové prehliadače, by mohla spoločnosti Microsoft posilniť svoju pozíciu na trhu a dostať svoju AI do väčšieho povedomia používateľov. Podľa Mikhaila Parakhina, vedúceho Oddelenia reklamy a webových služieb spoločnosti Microsoft, by malo spustenie doplnku pre tretie strany prebehnúť postupne tento mesiac. Tvorca doplnku bude pravdepodobne udržiavať nízky počet používateľov pre vychytanie všetkých chýb, na čo by následne malo prebehnúť oficiálne uvoľnenie doplnku pre široké publikum. Microsoft sa pre spopularizovanie svojej umelej inteligencie snaží robiť čo najviac, napríklad navýšením počtu konverzácií v rámci jedného "sedenia".

Zdroj: Neowin,