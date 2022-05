Biele diery - záhadné dvojčatá čiernych dier

Vesmír je stále plný záhad, takže aj teoretické objekty môžu nakoniec existovať.

Čierne diery patria stále k veľkým záhadám vesmíru, napriek tomu, že ide v podstate o skolabované hviezdy, kde gravitácia vyhrala nad jadrovou fúziou. Práve tá bráni hviezde dostať sa do úplného kolapsu. Keď hviezde dôjde palivo, prestane existovať "protisila", gravitácii už nedokáže zabrániť, aby sa hviezda nezrútila do takzvanej singularity. Čiernou dierou sa nemôže stať každá hviezda, pretože jej vytvorenie je podmienené niekoľkými podmienkami. Jednou z nich je, aby hviezda mala minimálne trojnásobok hmotnosti nášho Slnka.

Prvá zmienka o čiernych dierach vznikla spolu so Všeobecnou teóriou relativity. Tieto vesmírne objekty pohltia všetko, lenže ak sú priveľmi "pahltné", má dochádzať k javu, kedy čierna diera vyvrhuje nadbytočný materiál. Lenže, stále sa nejedná o bielu dieru. S konceptom bielej diery prišiel ruský kozmológ Igor Novikov, ktorý vychádzal z rovníc nemeckého fyzika Karla Schwarzchilda. Ten opísal časopriestorovú geometriu prázdneho priestoru, obklopujúceho akúkoľvek sférickú hmotu. V podstate ide o čiernu dieru, lenže Schwarzchildov opis zahŕňal aj opis bielych dier.

Počas svojho života prišiel vedec Stephen Hawking s teóriou, podľa ktorej čierna diera vyžaruje tepelné žiarenie. Tento jav dostal názov Hawkingovo žiarenie. Teória v skratke hovorí o tom, že čierna diera sa počas svojho života odparuje, až časom zanikne. Niektorí fyzici prišli s teóriami, podľa ktorých by sa mohla čierna diera stať na chvíľu bielou dierou, keď sa zmenši na určitú veľkosť. Ďalšia teória pre zmenu hovorí o tom, že Veľký tresk bola biela diera, nakoľko malo dôjsť k objaveniu sa informácií (hmoty).

Biela diera slúži pre matematikov zatiaľ ako forma cvičenia. Teoreticky, ak tieto objekty existujú, tak do nich nič nemôže vstúpiť a nikdy by sme nemali zistiť, čo sa deje vo vnútri. Mali by odpudzovať svetlo aj hmotu a teda na rozdiel od čiernej diery, ktorá pohlcuje hmotu, biela diera ju vyvrhuje. Vedci mali v roku 2011 aj prvého kandidáta pre tento objekt, kedy sa im podarilo zachytiť gama záblesk - GRB 060614, ale zatiaľ sa tento objav nepodarilo potvrdiť.

Bohužiaľ, objavenie bielej diery môže byť v konečnom dôsledku ešte náročnejšie, ako objavenie čiernej diery, keďže podľa Hawkinga sa správajú takmer nerozpoznateľne. Jedno je ale isté. Teórie o bielych dierach sú ešte exotickejšie, než tie o čiernych dierach.

Zdroj: InterestingEngineering, EdgeOfSpace