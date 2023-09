Bidenova vláda chce investovať do projektov na priame zachytávanie CO2 zo vzduchu

USA chcú priamym zachytávaním CO2 zo vzduchu zmierniť klimatické zmeny.

Americké Ministerstvo energetiky schválilo grant vo výške 1,2 miliardy dolárov (približne 1 096 116 000 eur) pre dva projekty, ktoré majú priamo zachytávať CO2 zo vzduchu. Cieľom týchto projektov má byť každoročné odstránenie až 2 miliónov metrických ton oxidu uhličitého z atmosféry. To by malo zodpovedať emisiam vyprodukovaným z približne 448 000 automobilom poháňaných plynom. Oba komplexy majú používať na zachytenie oxidu uhličitého chemické procesy, na čo následne má byť CO2 skladované pod zemou, prípadne môže byť "vmiešaný" napríklad do betónu, vďaka čomu by malo byť zabránené jeho následnemu návratu do atmosféry.

Oba projekty sú zároveň aj prvou snahou o komercionalizovanie tejto technológie. Závody majú byť postavené v Texase a Louisiane. Dcérska spoločnosť Occidental Petroleum - 1PointFive spolu so svojimi partnermi verí, že v prípade plnej funkčnosti technológie bude čistička vzduchu schopná pohltiť ročne až 30 miliónov ton CO2 ročne. Tieto slová sa majú týkať závodu, ktorý má stáť v americkom štáte Texas. Oba projekty sú súčasťou programu Regional Direct Air Capture Hubs. Cieľom tohto programu je zmierniť vplyv klimatických zmien vytvorením celoštátnej siete komplexov schopných odstraňovať oxid uhličitý z atmosféry. To by malo byť súčasťou väčšej snahy Spojených štátov amerických stať sa uhlíkovo neutrálnych do roku 2050.

Zdroj: Engadget,