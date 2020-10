Bezpečnostný technik hackol Trumpov účet na Twitteri

Bezpečnostný technik hackol Trumpov účet na Twitter. Stalo sa to už druhý krát.

Technikovi Victorovi Geversovi sa tento "kúsok" podaril už druhý krát a aktuálne heslo zistil na piaty pokus. Prvý krát sa mu heslo podarilo zistiť ešte v roku 2016, ktoré bolo: youfired. Pri ,,tipovaní,, hesla technik očakával, že už po štvrtom pokuse bude blokovaný a bude požiadaný minimálne o bližšie informácie o majiteľovi účtu, no podľa jeho slov sa tak nestalo.

Vyskúšal "maga2020", čo je skratka Make America Great Again 2020 a na piaty pokus sa mu to podarilo. Prezident Trump podľa jeho slov nemá žiadne ďalšie zabezpečenie účtu, minimálne ani dvojfaktorovú autentizáciu. Twitter ale správu poprel, nakoľko nezaznamenali žiadne stopy, že by sa to skutočne stalo. Technik skúšal informovať jeho rodinu, bezpečnostné služby, ale až na druhý deň si všimol, že bolo aktivované dvojfaktorové overovanie. O dva dni ho už kontaktovala bezpečnostná služba a poďakovali mu za jeho varovanie.

Zdroj: TheGuardian, VN,